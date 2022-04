Zu Speyers schönsten Vorgärten zählt sicher der von Margrit und Heinz Piechotta. Auf 40 Quadratmetern vor ihrem gelben Haus in Speyer-Nord blühen zurzeit Pfingstrosen neben Tulpen, Lungenkraut, Stiefmütterchen, Primeln, Christrosen und Vergissmeinnicht. Und damit sind noch lange nicht alle Pflanzen aufgezählt, die in dem Vorgarten wachsen. Dass dieser bereits jetzt in voller Blüte steht, liegt zum einen am besonderen Kleinklima – der Garten liegt sonnenreich und geschützt – und zum anderen an Heinz Piechottas leidenschaftlicher Pflege. In diesen sonnigen Tagen war der Rentner bereits morgens nach dem Frühstück im Garten unterwegs und goss die Pflanzen. Als Dünger verwendet er Hornspäne, die er kurz vor angekündigtem Regen auf der Erde ausbringt, damit der Stickstoff in den Boden gelangt.

Als es am vergangenen Wochenende zu schneien begann, wurden alle Pflanzen durch den schweren Schnee zu Boden gedrückt. „Gott sei Dank hatten sie noch nicht so viele Blüten“, sagt Heinz Piechotta. Nachdem der Schnee geschmolzen war, richteten sich die Blumen wieder auf und stehen seitdem in voller Blüte. Heinz Piechotta rechnet damit, dass das noch ein paar Tage andauern wird und erfreut sich jeden Tag an diesem Anblick.