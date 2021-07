Der Schulträgerausschuss hat ein Angebot beendet, das es bereits seit zehn Jahren nicht mehr gibt. Der an der Siedlungsgrundschule bis 2011 angesiedelte Schulkindergarten ist somit jetzt offiziell Geschichte.

„Es liegt nicht an fehlendem Bedarf“, betonte Schulleiterin Elke Steppe. „Wir hätten ihn gerne behalten und haben darum gekämpft.“ Nach Angaben von Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) liegt die Entscheidung gegen die Weiterführung des Schulkindergartens an der damaligen Umwandlung der Siedlungsgrundschule in eine Schwerpunktschule. „Beides zusammen ist nicht erlaubt“, erklärte sie. Grundsätzlich sei das Angebot für Kinder wichtig, die altersbedingt eingeschult werden könnten, aber beispielsweise wegen Entwicklungsverzögerungen oder Konzentrationsstörungen ein weiteres Schul-Vorbereitungsjahr benötigten, sagte Kabs.

Deshalb sei sie froh, dass sowohl an der Woogbach- als auch an der Zeppelinschule noch Schulkindergärten für Speyerer Kinder aller städtischen Grundschulen eingerichtet seien. Die dabei vorausgesetzte Mindestanzahl von zehn Kindern pro Gruppe sei in jedem Fall erfüllt, betonte sie. Aktuell seien in der Woogbachschule elf, in der Zeppelinschule fünf Plätze besetzt. „Der freiwillige Rücktritt von der Einschulung ist noch bis zum letzten Schultag vor den Sommerferien möglich“, sagte Steppe. Erfahrungen zeigten, dass Eltern die Entscheidung häufig sehr kurzfristig träfen.

Förderung für Luftfilter

Ein anderes Thema waren Vorbereitungen auf das neue Schuljahr unter Pandemie-Bedingungen. Momentan prüfe die Stadt Möglichkeiten, die Bundesförderung für Luftfilteranlagen in Grund- und Förderschulen in Anspruch zu nehmen sowie Angebote für nicht geförderte mobile Luftfilter für die unteren Klassen weiterführender Schulen, berichtete Schulamtsleiter Maik Miller. Es würden Anlagen für Klassen gefördert, die Schüler ohne Impfangebot, also bis zum zwölften Geburtstag, besuchten. Hoffnung der Bürgermeisterin: „Stand heute wird die Schule nach den Ferien unter normalen Bedingungen beginnen.“

Für die Sommerferien kündigte Kabs Schwimm-„Powerkurse“ im Bademaxx an. Damit solle dem steigenden Anteil an Nichtschwimmern entgegengewirkt werden. Steppe bestätigte zahlreiche Elternanfragen nach Schwimmunterricht in der Schule. Es sei auch eine Personalfrage, so Steppe: „Wir verfügen derzeit über zwei ausgebildete Sportlehrkräfte und einen Rettungsschwimmer.“ Mehr Personal sei immer wünschenswert.