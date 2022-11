Die Herbstmesse sowie eine große, friedlich verlaufene Halloween-Party in der Halle 101 nennt die Polizei als mögliche Ausgangspunkte mehrerer Radfahrten unter Alkoholeinfluss in der Nacht auf Dienstag. „Zunächst versuchte sich gegen 2 Uhr ein Radfahrer im Bereich der Straße Klipfelsau durch Flucht durch den Domgarten der Kontrolle zu entziehen, konnte aber kurz darauf fußläufig angetroffen und kontrolliert werden“, heißt es in ihrem Bericht. Der 31-jährige Speyerer habe eine Atemalkoholkonzentration von 2,4 Promille aufgewiesen und wird verdächtigt, im Vorfeld Cannabis und Amphetamin konsumiert zu haben.

Gegen 3.20 Uhr hätten Polizeibeamte dann in der Remlingstraße beobachtet, wie ein 45-jähriger Radfahrer aus Speyer fast zum Sturz kam. Sein Promillewert: 2,79. Der dritte Fall hat sich laut Polizei in der Geibstraße ereignet: Hier rammte demnach gegen 4 Uhr ein betrunkener Radfahrer ein Straßenschild und musste anschließend mit mehreren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Seine Alkoholisierung habe noch gemessen werden können: knapp 1,4 Promille. Die Männer hätten auch noch Blutproben abgeben müssen und müssten sich nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen.