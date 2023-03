Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ferien unter Pandemie-Bedingungen sind anders. Die Erfahrung machen wir gerade alle. Ellen Korelus-Bruder fragt zufällige Gesprächspartner im Stadtgebiet, wie und wo sie den Sommer verbringen, was sie vermissen, worauf sie sich freuen oder was sie an der Situation ärgert. Heute: Gundolf Lange (61) vor dem Baumarkt.

Herr Lange, von Limburgerhof per Fahrrad zum Baumarkt nach Speyer – warum?

Ich mache das regelmäßig in wechselnder Besetzung, weil es gesund ist und Spaß macht.