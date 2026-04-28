Weiterer Beistand für die Malerwerkstatt: Der Eine-Welt-Ausschuss der Pfarrei Pax Christi Speyer hat rund 1000 Euro zugunsten der berufsvorbereitenden Initiative der Schule im Erlich gesammelt. „Wir haben beschlossen, mit dem Erlös aus dem Osterbasar die Malerwerkstatt zu unterstützen“, berichtet Hubert Bredel, Sprecher des Eine-Welt-Ausschusses. Wie in jedem Jahr habe man am fünften Fastensonntag in der Kirche St. Joseph einen Gottesdienst zur Fastenaktion des katholischen Hilfswerks Misereor gestaltet. „Danach bieten wir dann im Ägidienhaus ein Mittagessen und einen Osterbasar an“, erläutert Bredel. Mit dem Erlös daraus würden verschiedene Vorhaben gefördert.

In diesem Jahr habe die Fastenaktion unter dem Leitwort „Hier fängt Zukunft an“ gestanden und ein Projekt in Kamerun vorgestellt, bei dem Jugendliche eine Berufsausbildung und einen Einstieg in die Selbstständigkeit erhalten. „In der Arbeit der Malerwerkstatt haben wir Parallelen zu dem Beispielprojekt von Misereor in Kamerun gesehen“, sagt Bredel. Daher sei die Entscheidung zugunsten der Speyerer Initiative gefallen. Die Malerwerkstatt hat das Ziel, Förderschülern den Weg in Ausbildung und Beruf zu ebnen. Noch Ende 2025 war die weitere Finanzierung der Malerwerkstatt unklar. Bis Mitte Februar gingen allerdings bereits mehr als 22.000 Euro an Spenden ein, womit der Fortbestand der Initiative für ein weiteres Jahr gesichert scheint.