Ein Zeichen zu setzen für die Dringlichkeit von „konkreten Maßnahmen“ für den Klimaschutz: Darauf hat Cornelia Osterhorn am Samstagmorgen mit ihrer Sitzblockade auf der Gilgenstraße in Höhe des Postplatzes abgezielt. Die Vorlage zu der Aktion liefert die Initiative „Extinction Rebellion“ mit der Aktion „Rebellion of One“. Von schroffer Ablehnung über Verständnis bis hin zu Zustimmung reichen die Reaktionen der Passanten.

Kurz nach 10 Uhr am Samstag betritt Cornelia Osterhorn die Fahrbahn der Gilgenstraße. Bei Rotlicht für Fußgänger und Grünlicht für