Die Polizeiinspektion Speyer verfügt derzeit über eine einzige funktionsfähige Körperkamera, Bodycam genannt. Das hat eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Michael Wagner (CDU) ergeben. Wagner fordert eine bessere Ausstattung der Polizisten, um sich vor körperlichen Angriffen zu schützen. Dazu dienen eben auch die Bodycams, da diese die Einsätze auf Video festhalten.

Wie Wagner mitteilt, ist in der Domstadt Besserung in Sicht. Mit vier Kameras der zweiten Generation, das Nachfolgemodell des aktuellen Geräts, soll die Polizeiinspektion ausgestattet werden. Das gelte auch für die Ordnungshüter in Schifferstadt. Auch dort sei derzeit nur eine Körperkamera einsatzbereit. Das übergeordnete Polizeipräsidium Rheinpfalz soll insgesamt 59 neue Geräte erhalten.