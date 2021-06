Das Landesuntersuchungsamt hat von Montag auf Dienstag eine bestätigte Corona-Neuinfektion für die Stadt Speyer gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sinkt damit am Dienstag leicht von 39,6 (Montag) auf nun 35,6. 58 Bürger der Domstadt gelten aktuell als infiziert. In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) sind laut deren Leiter Steffen Renner aktuell acht Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. „Sie zeigen keine Symptome und ihnen geht es soweit gut“, so Renner. Die betroffenen Bewohner befänden sich in Quarantäne in der Sporthalle. Renner geht davon aus, dass es in der AfA immer wieder vereinzelte Corona-Fälle geben wird, voraussichtlich aber unter den Neuankömmlingen, die sofort nach Ankunft in der AfA zunächst in eine 14-tägige Quarantäne gehen müssten, in der sie auch regelmäßig auf eine Corona-Infektion hin getestet würden. Laut Renner sollen die Bewohner der AfA möglichst bald ein weiteres Impfangebot bekommen. „Impfwillige gibt es noch genug“, so der Einrichtungsleiter. „Wir rühren weiterhin die Werbetrommel für die Immunisierung.“ Mitte Mai waren dort bereits rund 120 Bewohner mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft worden.