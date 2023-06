Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie war bis ins hohe Alter eine leidenschaftliche Tänzerin mit ihrem Ehemann Heinrich als Tanzpartner. Am Donnerstag wird Thekla Herbel 101 Jahre alt. Geboren ist sie am 18. August 1921 in Speyer und auch in der Domstadt aufgewachsen. Eine Erklärung für das hohe Alter ihrer Mutter findet ihre Tochter Ruth Willner auf Anhieb nicht. Sie hält ihre Mutter für robust und für eine Frau, die sagt, was sie denkt und sich nicht verbiegen will.

Thekla Herbel besuchte acht Jahre die Klosterschule St. Magdalena in Speyer. Wie damals bei Mädchen häufig üblich, lernte sie keinen Beruf, sondern arbeitete bei der Firma Siemens.