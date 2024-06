Vielleicht hat ihn das Hochwasser vertrieben“, mutmaßt Anetta Beckerle, als sie der Redaktion berichtet, was sich am Montag in ihrem Garten in der Schubertstraße abgespielt hat. Da hatte ihre Tochter die Stockente erspäht, die traulich durchs häusliche Grün watschelte. Dem bunten Gefieder nach war es ein Erpel, der zwischen Büschen und Blumen gelandet war.

Doch warum? Das Hochwasser? Unwahrscheinlich, handelt es sich bei dem Federvieh doch um einen Wasservogel. Was die Frage aufwirft, wo er herkam, der Stockenterich. „Wir wohnen in der Nähe der Kreuzung Rauschendes Wasser“, berichtet Beckerle. Entfleuchte der Flattermann dem Woogbach? Der Erpel jedenfalls vergnügte sich den ganzen Vormittag bei Beckerles und knabberte am Grünzeug. „Meine Tochter hat sich sehr gefreut, ihn zu beobachten“, berichtet die Speyererin. Ende gut, alles gut