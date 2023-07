Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Prozess gegen einen 23-Jährigen, der im November vorigen Jahres seine Lebensgefährtin in der Hasenpfuhlstraße getötet haben soll, sind am Freitag zwei rumänische Zeuginnen gehört worden, die das Paar schon länger kannten.

„Wir stehen vor vielen Rätseln ... Wir versuchen zu verstehen, was passiert ist“, sagte die Vorsitzende Richterin Mirtha Hütt am Freitag am Landgericht Frankenthal