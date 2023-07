Speyer (er)trägt die neuerliche Hitzewelle schwitzend, aber mit Fassung. Die Auswirkungen machen sich inzwischen an ganz unterschiedlichen Stellen bemerkbar. In Schulen wird der Unterricht verkürzt, auch auf dem Brezelfest ist nicht alles so wie sonst. Ein Wetterforscher rät, nicht untätig zu bleiben.

Das Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium ist an den Tagen mit Temperaturen deutlich über 30 Grad nicht die einzige Schule, die Abstriche machen muss. „Für den Dienstag haben wir Kurzstunden angesetzt“, berichtet Schulleiterin Lenelotte Möller auf Anfrage. Jede Schulstunde wird dann 35 Minuten andauern, Schulschluss wird gegen 12 Uhr sein.

Nur an einem Tag im Mai, als schon einmal sehr heiß war, sei in diesem Jahr aufgrund des Wetters schon einmal der Stundenplan geändert worden, sagt Möller. „Früher war es so, dass an der kühlsten Stelle im Haus gemessen wurde, und ab 30 Grad hatte man dann hitzefrei“, berichtet die Schulleiterin. Heute sei das Gymnasium bei den Zahlen etwas flexibler.

Ebenfalls mit den Hitzetagen zu kämpfen haben die Schausteller auf dem Brezelfest, das noch bis heute andauert. „Wir sind es zwar von anderen Festen gewohnt, lange zu stehen, aber die Hitze macht uns natürlich allen zu schaffen“, berichtet Patrick Barth, der mit drei Imbiss- und vier Ausschankständen auf dem Festplatz vertreten ist. Viele seiner Helfer arbeiteten dort zehn bis 15 Stunden. Um sie sorge er sich ebenso wie um seine Gäste, so der Geschäftsmann aus Speyer: „Wir haben für die Kunden Ventilatoren aufgestellt und viele Schattenplätze.“ Der Chef ist täglich vor Ort und hat beobachtet: „Die Leute bleiben viel kürzer als sonst.“

Rekord im Bademaxx

Länger als sonst bleiben viele im Bademaxx. Betreiber Stadtwerke vermeldete auf Anfrage vom Sonntag einen Rekordwert trotz Brezelfest-Konkurrenz: Es sei mit 3759 Schwimmern der Tag mit der höchsten Besucherzahl des Jahres gewesen. Schon der Samstag war demnach mit 2629 Besuchern im Frei- und Hallenbad in der Geibstraße außergewöhnlich.

Die Momentaufnahmen aus Speyer sind keine Ausnahmen mehr. „Seit 2018 haben wir jedes Jahr – mit Ausnahme von 2021 – so einen langen Sommer“, sagt der Römerberger Wetterforscher Wolfgang Lähne. „Ich habe den Eindruck, dass der Klimawandel mit vielen Hitzetagen in Mitteleuropa schneller da ist, als es die meisten Werte vorhersagen.“ Er rät den Bürgern, den Schatten aufzusuchen, viel zu trinken und kühle Räume zu nutzen. Das Klima müsse auch bei der Stadtplanung berücksichtigt werden, meint Lähne. Ein Stichwort dazu: die Schaffung weiterer Grünflächen.