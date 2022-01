Als unangemeldete Versammlung hat die Ordnungsbehörde der Stadt Speyer ein Treffen von Kritikern der Corona-Maßnahmen eingeordnet, die sich am Montagabend am Dom versammelt hatten. Dies berichtet die Polizei, die vor Ort war, aber keine Störungen festgestellt hat, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. In der Woche zuvor hatte es hingegen in der Maximilianstraße einen Zwischenfall gegeben, bei dem sich ein Teilnehmer einer Personenkontrolle entziehen wollte. Diesmal spricht das Polizeipräsidium von rund 50 Teilnehmern. Einer davon sei kontrolliert worden und müsse mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen, weil er die Auflagen nicht eingehalten habe. Es sei in seinem Fall um die Unterschreitung des Mindestabstands zu anderen Personen gegangen.

In der gesamten Vorder- und Südpfalz hatten laut Polizei am Montag 1850 Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert, davon 70 in Ludwigshafen. Weitere 1200 waren es in Mannheim. Zwischen Frankenthal und Landau waren an diesem Tag rund 250 Kräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz im Einsatz, 2000 waren es damit seit Mitte Dezember 2021.