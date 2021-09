Unbekannte haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend versucht, in ein Geschäft in der Speyerer Maximilianstraße einzudringen, wie die Polizei mitteilt.

Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch. Durch die Gewaltanwendung entstand allerdings ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe, informieren die Beamten weiter. Personen, die zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr, insbesondere in der Nacht verdächtige Personen in der Maximilianstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer zu melden: Telefon 06232 137-0 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.