Offenbar ohne Beute haben sich Unbekannte davongemacht, nachdem sie am Samstagabend versucht hatten, in ein Firmengebäude in der Straße An der Hofweide im Speyerer Osten zu gelangen. Wie die Polizei meldet, wurde sie gegen 23.30 Uhr von einem Sicherheitsdienst verständigt, weil offenbar in eine Firma eingebrochen worden war. Die Täter hätten zunächst versucht, ein Fenster aufzuhebeln, so die Polizei. Als ihnen dies missglückte, warfen sie eine Fensterscheibe ein. Nach einer ersten Sichtung wurde nichts entwendet. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 700 Euro. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an: pispeyer@polizei.rlp.de.