Einen Einbruchsversuch gab es am Montag gegen 21 Uhr in einem Wohnhaus in Speyer-West: Polizeibeamte waren in die Julius-Leber-Straße gerufen worden. Die Kriminalpolizei sei eingeschaltet, weil ein Bewohner mit dem Täter zusammengetroffen sei, heißt es auf Anfrage. Der Täter sei ohne Beute geflüchtet. „Es sind weitere Ermittlungen erforderlich“, so ein Polizeisprecher, der am Dienstag keine Details zur Tat nennen konnte.