In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 1.30 Uhr und 13.30 Uhr, sind Unbekannte bei der Freiwilligen Feuerwehr eingebrochen. Laut Polizei sollen die Einbrecher auf das Gelände gelangt sein und versucht haben, zwei Fenster aufzuhebeln. Ohne etwas zu entwenden, seien sie wieder gegangen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.