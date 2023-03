Wie zuletzt fast täglich, stand auch am Dienstag wieder ein Einbruch oder versuchter Einbruch in den Pressemeldungen der Polizeiinspektion Speyer. Seit Dezember vorigen Jahres hält eine auffällige Häufung die Ermittler auf Trab.

Diesmal ging es um eine nicht vollendete Tat an einer Apotheke in der Lessingstraße. Unbekannte hätten dort zwischen Samstagmittag und Montagmorgen an der Eingangstür gehebelt. Geknackt hätten sie das Schloss nicht, dennoch einen Sachschaden von 200 Euro verursacht.

Die Ermittler sind längst hellhörig geworden, weil sich solche Fälle gehäuft haben. Schon im Februar hatten sie berichtet, ein mögliches Tatmuster entdeckt zu haben. Sie haben Aufklärungsarbeit geleistet, für die sie etwa von Geschäftsleuten in der Roßmarktstraße gelobt wurden. Ein Fahndungserfolg steht aber aus. Polizeiarbeit gleiche oft eher einem Marathon als einem Sprint, sagt ein Vertreter der Behörde dazu bildlich. Auf eine RHEINPFALZ-Anfrage zu der Serie teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit, hinsichtlich der Einbrüche in unbewohnte Objekte „von einer Tathäufung“ auszugehen.

40 Taten seit Dezember

Zwischen dem 1. Dezember 2022 und dem 9. März 2023 seien im Zuständigkeitsbereich der Inspektion rund 40 Einbrüche in Dienstleistungs-, Geschäfts-, Vereins- und Firmenräume gemeldet worden. Beute: bis zu 7000 Euro in einem Fall. Im gleichen Vorjahreszeitraum seien es nur rund 25 Taten gewesen. Bei den aktuellen Fällen gebe es eine Häufung in Speyers Innenstadt ohne erkennbare Schwerpunkte. „Häufig wählen die Täterkreise unbewohnte Tatobjekte aus, bei denen ein Zusammentreffen mit Zeugen unwahrscheinlich ist“, so die Ermittler auf die Frage nach einem Muster.

Von überregionalen Banden, wie sie vor einigen Jahren hinter Einbrüchen im Speyerer Umland vermutet worden waren, gehen die Strafverfolger nicht aus. Die bisherigen Ergebnisse deuteten eher auf „örtliche Täter“ hin. Dass ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger, die am 3. Februar mit einem Gullydeckel die Scheibe einer Apotheke in Speyer-Nord eingeworfen und Geld gestohlen hatten, für weitere Taten in Frage kämen, hat die Polizei bislang nicht bestätigt. Einbruchsserien seien in der Domstadt nichts Neues. Als Beispiel wird auf Anfrage auf eine Reihe von Einbrüchen im ersten Halbjahr 2022 genannt, bei denen unbekannte Täter schwerpunktmäßig Speyerer Schulen und Kitas angingen.

Kontakt

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, soll sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden.