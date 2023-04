Ein Kindergarten in der Wittelsbacherstraße ist im Zeitraum zwischen Freitag, 16.15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, Ziel von Einbrechern geworden. Die Polizei teilt mit, dass die Täter eine Notfalltür an der Gebäuderückseite aufgehebelt haben. Im Inneren hätten sie eine Bürotür aufgebrochen und einen Möbeltresor gestohlen. In diesem befände sich ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag. Außerdem seien zwei Digitalkameras entwendet worden. Den Gesamtschaden beziffern die Beamten auf 2000 Euro. Der jüngste Einbruch ist im April bereits der vierte in einer Betreuungseinrichtung. Zuletzt wurde am Samstag ein Einbruchversuch in der Kita Löwenzahn im Carl-von-Ossietzky-Weg bemerkt. Zeugenhinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.