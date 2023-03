Die Serie an Einbrüchen und Einbruchsversuchen reißt nicht ab: In der Nacht von Freitag auf Samstag ist laut Polizei zu einem Einbruchversuch in ein Friseurgeschäft in der Hasenstraße gekommen. Die Täter versuchten, die Haupteingangstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang.