Die vermehrten Einbrüche in Tiefgaragen seit gut einer Woche sind nicht die einzigen Taten, bei denen die Polizeiinspektion Speyer einen Zusammenhang vermutet. Sie ermittelt auch wegen einer ungeklärten Einbruchsserie in den Ladengeschäfte in der Innenstadt.

28 ähnliche Fälle in der Innenstadt seit Ende November bilanziert auf Anfrage Michael Appelt, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion. Es habe sich jeweils um Geschäfte oder Lokale in der Maximilianstraße oder ihren Seitenstraßen gehandelt, bei denen Unbekannte über Hinter- oder Seiteneingangstüren eingebrochen seien oder dies versucht hätten. In 18 Fällen sei es bei Versuchen mit Sachschaden geblieben. In den anderen seien überwiegend kleinere Bargeldbeträge gestohlen worden, einmal aber auch 7000 Euro.

„Wir schauen dem nicht tatenlos zu“, sagt Appelt, der betont, dass es womöglich hilfreiche Videoaufnahmen gebe. „Wir hoffen, die Person in den nächsten Tagen oder Wochen zu finden.“ Es sei jedoch nicht gesagt, dass es sich immer um ein- und denselben Täter handele. Parallel laufe Präventionsarbeit. So hätten Polizeibeamte bereits Geschäftsinhaber in der mehrfach betroffenen Roßmarktstraße besucht und sensibilisiert. Abends geleerte Kassen seien ein ebenso geeignetes Mittel, um Diebe abzuhalten, wie eine verbesserte Beleuchtung, betont Appelt.

Einen Zusammenhang der Innenstadt-Taten mit den zuletzt wiederholten Einbrüchen in Garagen eher in den Randbezirken von Speyer-Ost und -Süd sieht der Ermittler nicht. Das habe auch mit dem Diebesgut zu tun – in mehreren Fällen Fahrräder, deren Abtransport nicht so einfach sei. Die Polizei hat Videoaufnahmen mit zwei Tätern von einem Tatort, die sie nun intern auswerte. Es werde geprüft, ob sie veröffentlicht werden dürfen, so Appelt. Zeugen-Telefon: 06232 1370.