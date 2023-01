Am Montag, 6. Februar, soll ein 19-jähriger Speyerer vor dem Amtsgericht der Domstadt stehen, dem Einbrüche in Schulen und Kindergärten zur Last gelegt werden.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Mittwoch über die Festnahme schon im August und einer seither andauernden Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr berichtet. Das Amtsgericht informiert nun auf Anfrage über den Verhandlungstermin. In der Mitteilung der Ermittler war von einer Serie von Einbrüchen im ersten Halbjahr 2022 in „schwerpunktmäßig Speyerer Schulen und Kindergärten“ die Rede, ohne die Objekte zu nennen.

In der Anklage gehe es um zwölf Straftaten, so Amtsgericht-Direktor Hans-Jürgen Stricker. Darunter seien nicht nur Einbruchsdiebstähle. Außerdem gehe es um sechs Sachbeschädigungen, eine Beleidigung und einen Verstoß gegen das Waffengesetz. Es sei denkbar, dass die Polizei den jungen Mann weiterer Taten verdächtige, die Staatsanwaltschaft diese jedoch nicht in die Anklage aufgenommen habe. Darauf deutet hin, dass kein Schuleinbruch angeklagt ist. Es gehe um eine Kita (im Vogelgesang), eine Pizzeria, ein Privatgebäude und einen Pkw.

Dass die Verhandlung erst nach fast sechs Monaten U-Haft angesetzt ist, hat laut Stricker damit zu tun, dass die Anklage erst im November einging und erst dann die Absprache mit der Verteidigerin des Angeklagten möglich war. Den verzögerten Bericht über den Fahndungserfolg erklärt der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber mit der erst kürzlichen Vorlage durch die Polizei.