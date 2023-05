Die Serie an Einbrüchen in Gaststätten und Geschäften vor allem in der Speyerer Innenstadt ist offenbar aufgeklärt. Wie die Polizei am Freitag auf Anfrage mitteilte, sei ein Tatverdächtiger ermittelt worden. Diesem würde „eine Vielzahl an Fällen zugeschrieben“, so die Polizei. Allerdings sei der „Aufenthaltsort des Verdächtigen derzeit unbekannt“, weshalb mit Hochdruck nach der Person gefahndet werde. Nähere Angaben zum Verdächtigen will die Polizei nicht machen, um einen möglichen Fahndungserfolg nicht zu gefährden. Seit dem zurückliegenden Spätjahr war es in der Innenstadt immer wieder zu Einbrüchen in Geschäfte gekommen, häufig nach ähnlichem Muster, wobei vorwiegend Hintereingänge gewaltsam geöffnet und dann Innenräume von Läden oder Gastronomiebetrieben durchwühlt worden waren. Dabei entstand zum Teil beträchtlicher Sachschaden. Diese Einbruchserie riss Ende des Winters unvermittelt ab.