Die Serie von Einbrüchen in der Speyer geht weiter: Am Montagmorgen, kurz nach Mitternacht, haben Unbekannte die Scheibe eines Bistros in der Bahnhofstraße eingeworfen. Zeugen hätten Stunden später das Loch gesehen und den Schaden gemeldet, berichtet die Polizei. Ob die Täter im Gebäudeinneren etwas entwendeten, ist noch unbekannt. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Für die Diebe erfolgreicher verlief hingegen ein Einbruch in eine Kita in der Dr.-Eduard-Orth-Straße. Auch dort hatten Unbekannte im Zeitraum von Freitag, 22.45 Uhr, bis Montag, 06.40 Uhr, Scheiben eingeworfen. Die Täter durchwühlten die Büroräume und entwendeten einen Möbeltresor, in dem sich laut Polizei ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag befand. Die Gesamtschadenshöhe liegt wird auf 5000 Euro geschätzt.