Die Serie von Einbrüchen in öffentliche Gebäude in Speyer reißt nicht ab: Unbekannte sind in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in die Siedlungsschule im Birkenweg eingebrochen. Laut Polizeibericht haben die Täter sowohl das Gebäude der Grundschule als auch das der Realschule Plus heimgesucht und zahlreiche Fenster, Türen und Schränke aufgebrochen. Der Sachschaden betrage dadurch mehrere Tausend Euro, schätzt die Polizei. Erbeutet haben die Einbrecher wohl nur Münzgeld. Vor Ort wurden Spuren gesichert. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.