In die Geschäftsräume einer Firma in der Franz-Kirrmeier-Straße am Rheinufer ist eingebrochen und Bargeld entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, sollen sich die Täter im Zeitraum von 18 Uhr am Montag, 28. Februar, bis 7.30 Uhr am Dienstag, 1. März, Zugang in das Gebäude verschafft haben. Die Höhe des entstandenen Schadens werde noch ermittelt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de um Hinweise von Zeugen.