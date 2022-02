Unbekannte sind laut Polizei zwischen Montag, 7. Februar, und Dienstag, 15. Februar, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Theodor-Heuss-Straße eingebrochen. Gestohlen wurde den Beamten zufolge dabei nichts. Zu einem weiteren Einbruch kam es von Mittwoch auf Donnerstag in ein Restaurant in der Schustergasse. Hier haben die Diebe laut Polizeibericht Bargeld in noch unbekannter Höhe mitgehen lassen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.