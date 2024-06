Zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 1.30 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bernatzstraße im Vogelgesang eingebrochen. Entwendet wurde nach ersten Ermittlungen laut Polizei nichts. Hinweise nimmt die Kripo Ludwigshafen unter Telefon 0621 9632773 oder per E-Mail an: kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.