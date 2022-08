Unbekannte Täter haben aus einem Vereinsheim in der Dr.-Eduard-Orth-Straße in Speyer eine Musikbox und ein TV-Gerät entwendet. Die Polizei gibt den Tatzeitraum zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Dienstag, 17.15 Uhr, an. Sie vermutet, dass sich die Täter durch ein Fenster Zutritt in das Gebäude verschafft haben. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.