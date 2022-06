Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Vereinsheim in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der Sachschaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Zeitraum von Donnerstag, 23 Uhr, bis Freitag, 5.20 Uhr, im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0632 137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.