Unbekannte haben eine Vereinsgaststätte in der Raiffeisenstraße aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei aßen und tranken die Täter in den Räumen, bevor sie beim Verlassen drei Flaschen Whisky stahlen. Der Einbruch geschah nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zwischen Dienstag, 21.10 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefon 06232 1370, Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.