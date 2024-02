Die Polizei sucht den unbekannten Täter nach einem Einbruch am Montagabend in ein Reihenhaus im Alois-Gruber-Weg im Vogelgesang. Wie die Beamten berichten, bemerkte die gegen 20 Uhr nach Hause kommende Bewohnerin, dass ein Unbekannter gerade dabei war, das Haus über den Garten zu verlassen. Er sei ohne Beute entkommen. „Eine Fahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg“, so die Beamten. Sie hoffen jetzt auf Zeugenhinweise auf den als circa 1,75 Meter groß und dunkel bekleidet beschriebenen Verbrecher. Es ermittelt die Kripo Ludwigshafen, erreichbar unter Telefon 0621 963-2773 oder E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.