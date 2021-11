Beim Einbruch in eine Bäckerei in Speyer-West ist am Wochenende Bargeld in nicht bezifferter Höhe gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, sind Unbekannte zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 6.30 Uhr, gewaltsam in die Geschäftsräume eingedrungen und haben zugegriffen. Der Gesamtschaden wird mit rund 1200 Euro beziffert. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lessingstraße beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion zu wenden.