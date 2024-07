Unbekannte sind zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, in eine leerstehende Wohnung in der Straße Zum Schlangenwühl eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie die Balkontür auf, um ins Innere zu gelangen. Gestohlen wurde nichts. An der Balkontür entstand ein Schaden von zirka 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.