Ein geklauter Tresor und ein angerichteter Sachschaden von 5000 Euro – das ist die Bilanz eines weiteren Einbruchs in eine Speyerer Kita. Wie die Polizei meldet, haben Unbekannte im Zeitraum vom Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, eine Scheibe eines Kindergartens im Mausbergweg eingeschlagen und gelangten so in das Gebäude. Dort versuchten sie zunächst erfolglos, das Personalzimmer, das Leitungsbüro und die Tür zur Brandmeldezentrale aufzuhebeln. Danach öffneten sie ein weiteres Außenfenster und drangen in ein Büro ein, wo sie sämtliche Schränke durchsuchten und dabei den Raum verwüsteten. Aus einem Schrank entwendeten sie einen Tresor, der in der Wand verankert war. Der Wert des Diebesgutes steht laut Polizei noch nicht fest. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .