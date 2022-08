Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag versucht, die Eingangstür des Kiosks am Biersiedersee im Naherholungsgebiet Binsfeld aufzuhebeln. Wie die Polizei mitteilt, gingen die Einbrecher dabei so brachial vor, dass der Riegel des Türschlosses derart verbogen wurde, dass sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. An der rückwärtigen Gebäudeseite brachen die Täter ein einfaches Bügelschloss auf und verschafften sich damit Zugang zum dahinterliegenden Technikraum. Gestohlen wurde nach Angaben der Polizei aus dem Kioskgebäude jedoch nichts. Die Einbrecher richteten allerdings einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 200 Euro an.