Bisher unbekannte Täter haben zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, ein Fenster in einem Hotel in der Mühlturmstraße aufgehebelt. Wie die Polizei mitteilt, wurden mehrere Räume durchsucht sowie Türen und Schränke geöffnet. Die Einbrecher stahlen Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe, heißt es. Der Sachschaden wird bisher auf ungefähr 1000 Euro geschätzt. Die Polizei fragt: Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.