Zwei Männer sind am Samstag gegen 1.20 Uhr in ein Handygeschäft in der Maximilianstraße eingebrochen. Laut Polizei schlugen die beiden Täter mit einer Metallstange die Glasscheibe des Geschäfts ein. Daraufhin entnahmen sie diverse Mobiltelefone im Gesamtwert von 2400 Euro. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Korngasse. Die Polizei konnte einen der beiden Männer in der Bahnhofstraße festnehmen. Der zweite Tatverdächtige wurde nahe dem Woogbachpark gefasst. Nach Angaben der Polizei fanden die Beamten bei der Durchsuchung die Mobiltelefone in einem Rucksack. Die Handys wurden dem Eigentümer zurückgegeben. Die Männer wurden in Gewahrsam genommen.