Bislang unbekannte Täter sind laut Polizei am Montag zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr in ein Eiscafé Im Erlich eingebrochen. Die Schadenshöhe steht den Beamten zufolge noch nicht fest. Einen Einbruchsversuch, der allerdings scheiterte, hat es laut Polizeibericht auch in der Rheinhäuser Straße gegeben. Dort wollten bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstag 20. und Montag 31. Januar in ein Wohnhaus einsteigen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06232 137-0 entgegen.