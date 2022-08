Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag und Dienstag, 22. August, Zugang zu einer Firma in der Stockholmer Straße. Dazu versuchten sie zunächst eine Tür aufzubrechen, was nicht gelang. Anschließend betraten sie über ein aufgehebeltes Fenster das Innere der Lagerhalle. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet, schreibt sie Polizei. Der Sachschaden dürfte aber etwa1000 Euro betragen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen, Telefon 06232 137-0, oder E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de.