In der Nacht von Freitag, 9. Dezember, auf Samstag sind unbekannte Täter in die Speyerer Stadthalle eingebrochen. Wie die Polizei am Sonntag mitgeteilt hat, gelangten die Täter durch ein zuvor aufgebrochenes Fenster in das Innere des Gebäudes. Auf den ersten Blick seien keine Gegenstände entwendet worden. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich des Tatortes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.