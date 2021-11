Gleich zwei Einbrüche meldete die Polizeiinspektion Speyer am Wochenende. Einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro haben demnach Unbekannte verursacht, als sie in der Nacht von Donnerstag, 11., auf Freitag, 12. November, in ein Ärztehaus in der Speyerer Hilgardstraße eingebrochen sind. Wie die Beamten mitteilten, hebelten die Täter die Tür zur Praxis auf und verschafften sich so Zugang. In der Praxis entwendeten sie einen Safe sowie eine Trinkgeldkasse. Die Polizei schätzt den Wert auf rund 200 Euro. Ebenfalls einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro haben unbekannte Täter in derselben Nacht an einem Ladengeschäft in der Auestraße verursacht. Laut Polizeibericht schoben die Täter das Rolltor vor dem Haupteingang hoch und versuchten, die dahinterliegende Eingangstür des Geschäfts aufzubrechen. Dabei wurden die Täter vermutlich gestört, weshalb sie schließlich von ihrem Vorhaben abließen. Wer Hinweise zu einem der beiden Fälle geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.