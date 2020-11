„Verwundert“ dürften laut Polizei unbekannte Täter gewesen sein, als ihr Einbruchsversuch in der Speyerer Innenstadt an einem zugemauerten Fenster endete. Sie hätten zwischen 31. Oktober und 2. November ein Kleidergeschäft in der Maximilianstraße heimsuchen wollen und hierzu ein Fenster an der Gebäudeseite Antoniengasse aufgehebelt. Das sei ihnen gelungen, allerdings hätten sie danach erkennen müssen, dass das Fenster von innen zugemauert war und ihnen somit der Weg ins Geschäft verwehrt blieb. Auf andere Weise in die Gewerbeeinheit zu gelangen, hätten sie offenbar nicht versucht. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen verdächtige Personen in der Antoniengasse aufgefallen sind. Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.