Unbekannte sind am Montag zwischen 8.30 und 11.50 Uhr über den brusthohen Zaun eines Wohnhauses in der Diakonissenstraße gestiegen und drangen durch die unverschlossene Haustür in das Haus ein. Wie die Polizei weiter mitteilt, ließen sie einen Umschlag mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag aus einem Schrank mitgehen. Zeugen hörten den Beamten zufolge gegen 11 Uhr kindliche Stimmen im näheren Umfeld. Hinweise unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.