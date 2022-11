Ein aufgehebeltes und stark beschädigtes Fenster einer Kindertagesstätte im Mausbergweg haben Zeugen am Dienstag bemerkt. Wie die Polizei mitteilt, steht der genaue Zeitraum des Einbruchs in die Kita noch nicht fest. Die unbekannten Täter gelangten durch das Fenster ins Innere des Gebäudes, hebelten einen Schrank auf und öffneten mithilfe eines Trennschleifers einen Tresor, heißt es im Polizeibericht. Außerdem öffneten sie weitere Behältnisse gewaltsam und zerstörten diverse elektronische Geräte. Der Sachschaden liegt insgesamt bei ungefähr 4000 Euro, so die Beamten. Der Wert des Diebesgutes steht noch nicht fest. Die unbekannten Täter beschädigten außerdem zwei Fensterelemente des benachbarten Schulgebäudes und verursachten dort Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Es gelang ihnen aber nicht, in die Schule einzudringen, so die Polizei. Zeugen melden sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.