Eine unappetitliche Entdeckung mussten die Besitzer eines Bürokomplexes in der Speyerer Bahnhofstraße machen. Im Zeitraum von Samstag, 11 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, waren Unbekannte in das Gebäude eingedrungen, hatten die Büros durchsucht und Schränke geöffnet. In den Bürobau gelangten sie durch ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss. Nach Angaben der Polizei wurde nichts gestohlen. Allerdings hinterließ einer der Täter seine Notdurft auf dem Teppichboden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.