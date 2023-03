Die Einbruchsmeldungen aus Speyer reißen nicht ab. Wie die Polizei am Freitagmorgen berichtet, sind unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr und Donnerstag, 6.45 Uhr, in die Räume der Kita Pusteblume im Birkenweg eingedrungen. Wie genau sie in das Gebäude gelangt sind, werde derzeit noch ermittelt. Innerhalb der Büroräume hätten die Einbrecher aber den Glaseinsatz einer Tür mit einem Feuerlöscher eingeschlagen und Zimmer durchwühlt. Was genau gestohlen wurde sei noch unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.