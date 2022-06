Die Polizei sucht die Täter nach einem Einbruch in der Nacht auf Mittwoch in eine Kindertagesstätte in der Straße Im Erlich. Um 0.50 Uhr seien zwei Unbekannte über ein Fenster eingestiegen. Sie hätten dieses dabei nicht beschädigt, seien aber von Zeugen entdeckt worden. „Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits ohne Beute geflüchtet, ließen allerdings zwei Fahrräder zurück, die sichergestellt wurden“, berichten die Beamten. Es handele sich um ein rot-weißes Rennrad der Marke Dancelli sowie ein schwarzes Herrenrad mit braunen Griffen.

Einer der beiden Täter soll auffällige Dreadlocks tragen und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß sein. Der andere sei zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und schmächtig. Gemeinsamkeit: ihr Alter von 20 bis 25 Jahren und ihr „Deutsch mit leichtem pfälzischem Dialekt“, so die Polizei, die um Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de bittet.