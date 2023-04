Und schon wieder schlagen Einbrecher in Speyer zu. Dieses Mal war zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, ein Kindergarten in der Johannes-Kirschhoch-Straße das Ziel der Täter. Die Polizei teilt mit, dass die Täter eine Tür aufhebelten, um ins Gebäude zu gelangen. Dort hätten sie in einem Büro sämtliche Schränke durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen fehle ein vierstelliger Bargeldbetrag. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.