Unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 11 und 13 Uhr in eine Wohnung in der Kämmererstraße in Speyer eingebrochen. Laut Polizei wurde offenbar nur eine Spielekonsole gestohlen. Mögliche Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 963-2773, in Verbindung zu setzen.